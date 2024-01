“Nog enkele centimers reserve”: overvloed aan water bedreigt woningen in Deerlijk

De felle regen van de afgelopen dagen is ook een probleem in Deerlijk. Langs de Ringlaan staan veel weiden blank en ook in de Gaversstraat is er een overschot aan water. “Wij hebben dit nooit eerder meegemaakt. Ik heb nog enkele centimeters reserve en dan stroomt het water mijn huis binnen”, vertelt Jochen Hostyn vanop zijn ‘eiland’ in de Lisbonnastraat.

“In vergelijking met 24 uur geleden is het erg geworden. Toen konden wij met onze laarzen vanuit onze woning op de berijdbare weg geraken. Nu is dat niet meer mogelijk. Met een viertal gezinnen zitten wij in deze situatie. Enkel met de manitou van buur Laurenz Bertghman kunnen wij er nog uit. Wij plannen onze aankopen samen te beredderen”, vertelt Jochen.

Operatie

Vader José Hostyn is pas terug thuis na een heupoperatie. Dokter en kinesist kunnen vandaag niet bij de woning geraken. “Wij vrezen het uitvallen van de elektriciteit. Daarom legden wij stroomkabels in de hoogte om het risico te beperken. De loods van de buurman staat onder water. Daar staan veel machines en al het stro is verzopen. Wij hebben ook een paar pompen, maar dit lost niet veel op. Zo ook voor de zandzakjes die wij van de brandweer kregen. Het wordt wachten en hopen.”

Elders in de gemeente is er moeilijk doorkomen aan in de Schragenstraat en verboden op het kruispunt van de Pontstraat en de De Taeyelaan. De ‘waterplasweilanden’ langs de Gaverbeek werden de laatste 24 uur steeds groter. Langs de Ringlaan staan veel weiden blank en ook in de Gaversstraat is er een overschot aan water. In de Pladijsstraat normaliseerde zich de situatie.