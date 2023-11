Nog drie geëvacueerde woningen in de Westhoek ontoegankelijk

Na de aanhoudende wateroverlast in de Westhoek zijn drie geëvacueerde woningen momenteel nog steeds niet bereikbaar. Alle andere woningen zijn na controles door Brandweer Westhoek en Fluvius wel al opnieuw veilig verklaard. De provinciale fase van het rampenplan blijft voorlopig aangehouden tot en met vrijdag.

Naar aanleiding van de wateroverlast besliste de crisiscel van de provincie West-Vlaanderen in de loop van vorige week om preventief woningen te evacueren. Het ging om woningen in Woumen (Diksmuide), Merkem (Houthulst) en Noordschote (Lo-Reninge). Dankzij het huidige drogere weer kon bijna iedereen ondertussen naar huis terugkeren. De brandweerzone Westhoek en Fluvius voerden controles uit en verklaarden de woningen opnieuw veilig. Drie woningen konden echter nog niet gecontroleerd worden, omdat ze nog steeds niet toegankelijk zijn. “Deze controles zijn uitgesteld tot het moment dat de woningen terug bereikbaar zijn”, melden de provincie West-Vlaanderen en Brandweer Westhoek.

Ondertussen blijft de provinciale fase van het rampenplan voorlopig zeker tot en met vrijdag van kracht. Het waterpeil in het IJzerbekken en aan de Winterdijk staat immers nog steeds hoog en zou eerst nog meer structureel moeten zakken. Daarnaast is het de bedoeling om de getijdenwerking goed op te kunnen volgen. Door het aankomende doodtij moet er immers in de gaten gehouden worden of er nog steeds maximaal water in zee geloosd kan worden. Donderdagavond overleggen de crisiscel en de waterbeheerders opnieuw over de situatie op de IJzer en zijn zijrivieren. Op basis van de huidige weersvoorspellingen worden geen kritieke overstromingen meer verwacht.

Daarnaast hebben gouverneur Carl Decaluwé en de betrokken gemeentebesturen twee infosessies voor de getroffen bewoners op poten gezet. Voor de wateroverlast in de Westhoek staat op maandag 4 december om 18.30 uur een infosessie gepland in het cultureel centrum Kruispunt in Diksmuide. De infosessie voor de omgeving van de Heulebeek gaat door op maandag 11 december om 20 uur in het gemeentehuis van Ledegem.