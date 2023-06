Nog de rest van de week: bakken en braden, puffen en blazen

Zondag is het eerst zonnig. In de loop van de namiddag ontstaan er stapelwolken met eventueel over het westen en het zuidwesten kans op enkele lokale onweersbuien. Dat meldt het KMI. Het blijft zeer warm en zwoel met maxima rond 26 graden op de Hoge Venen en van 29 tot 31 of lokaal 32 graden elders.

Zondagavond en in de nacht van zondag op maandag verdwijnt de kans op onweer over het westen en het zuidwesten snel. Het wordt vrijwel helder met minima van 14 tot 20 graden. In de Westhoek zijn er enkele lage wolkenvelden mogelijk.

Maandag wordt het opnieuw zonnig met enkele stapelwolken in de loop van de dag. De maxima schommelen in de meeste streken tussen 28 en 31 graden. In de Ardennen noteren we maxima van 25 tot 27 graden. Maandagavond verdwijnen de stapelwolken geleidelijk en tijdens de nacht wordt het meestal helder of lichtbewolkt. De minima liggen tussen 14 en 18 graden.

Dinsdag is het zonnig met enkel wat hoge bewolking. De maxima schommelen tussen 23 graden op de Hoge Venen en aan de kust en tot 27 of 28 graden in Vlaanderen. Woensdag begint met veel zon. In de namiddag verschijnen er stilaan stapelwolken. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 22 of 23 graden in de Ardennen en tot 27 of 28 graden in Vlaanderen.

Donderdag verschijnen er opnieuw stapelwolken in de loop van de namiddag. In het oosten van het land is een lokale bui niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 22 en 28 graden. Vrijdag is het opnieuw zonnig met kans op enkele wolken over het Ardens reliëf. De maxima dalen lichtjes door een meer maritieme stroming en liggen tussen 19 en 26 graden.