Nieuwe storm spaart opnieuw padelveld TC De Maene niet: “We bespreken toch eens hoe dit weer kon gebeuren”

Net zoals de storm Eunice in februari vorig jaar zorgde ook herfststorm Ciarán voor flinke schade in de padelclub van TC De Maene in Diksmuide. Deze keer sneuvelden er drie grote ramen van twee meter breed op het eerste veld. Daar spelen is nu even onmogelijk. “We zullen toch eens moeten bespreken met onze leverancier hoe dit mogelijk is”, zegt bestuurslid Thomas Bal. “We werpen geen steen naar hen, maar dit mag toch niet gebeuren.”

Een nare déjà-vu voor het bestuur van padelclub TC De Maene in Diksmuide donderdagmiddag. Hun padelvelden zijn gevestigd aan de achterzijde van sportcentrum De Pluimen in Diksmuide. Donderdagmiddag werd de club ingelicht dat de herfststorm Ciarán voor schade had gezorgd op het terrein. Drie grote ramen van elk twee meter breed sneuvelden er. Meteen een herinnering aan februari 2022. Toen zorgde storm Eunice er voor nog meer schade, want toen sneuvelden er nog meer ramen. Nochtans waren die gloednieuw want amper vier maanden eerder was het terrein geopend, na een investering van 110.000 euro. Het herstel van de schade toen liep in de duizenden euro’s, en dat is ook nu weer het geval.

Spelers annuleren

“Dit was uiteraard geen prettig nieuws”, zegt bestuurslid Thomas Bal. “De tweede keer dat een storm over onze regio raast en de tweede keer hebben we prijs. Dit zou toch echt niet mogen, want rukwinden van om en bij de 100 kilometer per uur zijn toch niet zo uitzonderlijk in België. We zullen dus wel in dialoog treden met onze leverancier en bespreken hoe dit mogelijk is.”

“Onze twee velden liggen achteraan tussen twee gebouwen door. Misschien dat de rukwinden extra kracht krijgen tussen de gebouwen en dan vol op de ramen blazen? In ieder geval spraken we onze brandverzekering en de leverancier al aan. We hebben met hen een goed contact en ze doen er alles aan om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Vorig jaar kon dat al na twee weken, hopelijk nu ook. Want intussen moeten we toch al heel wat spelers annuleren. Want herfst of winter: padel spelen is haast altijd mogelijk, zolang het niet te hard regent. Dus onze velden kenden de komende weken een goede bezetting”, besluit Thomas. (JH)