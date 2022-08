Nieuwe kaaimuur moet Blankenberge beter beschermen tegen stormen

In Blankenberge is zondag een nieuwe kaaimuur geopend. Ook het laatste stuk stormmuur rond de jachthaven en de mobiele keringen werden officieel ingehuldigd door burgemeester Björn Prasse en minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). De werken aan de haven moeten Blankenberge beter beschermen tegen stormweer.

In september 2020 gingen de werken van start. Aan de Barcadère werd een laatste stuk van de stormmuur gebouwd en er kwamen zeven mobiele keringen om de openingen in de bestaande muur bij storm te kunnen sluiten. Ook werden nieuwe kaaimuren gebouwd. De mobiele keringen kunnen bij stormvloed worden gesloten om te vermijden dat water het centrum van Blankenberge binnendringt.

Klimaatuitdagingen

“De klimaatuitdagingen nopen ons om tal van maatregelen te nemen. We moeten van Vlaanderen een weerbaar waterland maken. In het kader van het masterplan kustveiligheid zoeken we naar oplossingen om de kustlijn beter te beschermen”, zegt minister Peeters.

Ook de komende maanden zijn er nog werken gepland in Blankenberge. Zo start het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust in september met de tweede fase voor een nieuwe kaaimuur. In oktober wordt op de zeedijk een stormmuur gebouwd zodat er betere bescherming is bij stormvloed. Het einde van de werken is voorzien tegen april 2023.

Verder wordt ten vroegste in oktober 2023 gestart met de bouw van de nieuwe strekdam die verzanding van de havengeul moet tegengaan.

(BELGA)