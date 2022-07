Nieuw dagrecord opgemeten: 35,2 graden Celsius in Beitem

In Ukkel is maandag een nieuw dagrecord opgemeten. Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter. Voortaan zal 18 juli 2022 te boek staan als de warmste 18de juli ooit, met een temperatuur van 33,7 graden Celsius. In West-Vlaanderen klom het kwik nog enkele graden hoger met 35,2 graden Celsius in Beitem.

Het vorige dagrecord, dat dateerde uit 2006, stond op 33,6 graden Celsius in Ukkel. In het meetstation in Chièvres in de provincie Henegouwen was het maandag het warmst. Daar werd 35,4 graden Celsius opgemeten.

Ook in Melle (34,4 graden Celsius, Oost-Vlaanderen), Dourbes (34,3 graden Celsius, Namen), Sint-Katelijne-Waver (34,2 graden Celsius, Antwerpen) en Stabroek (33,8 graden Celsius, Antwerpen) lag de temperatuur (iets) hoger dan in Ukkel.

In Retie (33,5 graden Celsius, Antwerpen) en Buzenol (33,2 graden Celsius, Luxemburg) was het dan weer net iets frisser.