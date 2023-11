Nieuw bresje in winterdijk: waterbeheerders ter plaatse om lek te dichten

Na eerdere herstellingen aan de winterdijk, die onder druk staat door de hoge waterstanden, werd maandagochtend een nieuwe bres vastgesteld onder de enige toegangsweg tot het waterproductiecentrum van De Blankaart bij Merkem.

Bezorgde landbouwers verzamelden maandagmorgen op de Oostbroekstraat bij de Spaarbekkenhoeve in Merkem, een deelgemeente van Houthulst. In de grote watermassa was een draaikolkje waarneembaar vlakbij het wegdek dat loopt op de top van de winterdijk. Aan de andere kant van de weg was te zien hoe water stroomde in de gracht aan de ‘droge’ kant van de dijk.

Mensen van De Vlaamse Waterweg nv en Zuidijzerpolder kwamen meteen ter plaatse om het euvel in kaart te brengen en herstellingen te laten uitvoeren. Ook burgemeester van Houthulst Jeroen Vandromme (CD&V – Plus) kwam poolshoogte nemen.

Onderspoeling

“Ik kreeg melding van een buurtbewoner”, zegt hij. “Het gaat om een onderspoeling: water dat onder de baan door komt. Het is gelukkig niet zo veel. Er zijn al verschillende ingrepen aan de winterdijk gebeurd. Men heeft het steeds snel onder controle en de herstellingen liepen vlot. Voorheen ging het telkens om bresjes onder een aarden weg op de winterdijk, nu gaat het om een asfaltweg.”

Waterproductiecentrum

Het is tevens de enige toegangsweg tot waterproductiecentrum De Blankaart. “Daardoor is het een belangrijk weg, maar deze zal toegankelijk blijven”, verzekert Vandromme. “Er worden metalen rijplaten gelegd over het asfalt zodat de druk wat verdeeld wordt over de winterdijk. Er wordt zware klei aangevoerd om het lek te dichten.”

Vorige week liep het historisch hoge water plots over de asfaltweg van de dijk. “Gelukkig is het water op de straat intussen volledig verdwenen. Het waterpeil is al sterk gedaald en we hopen dat het zich op deze manier verderzet. Op vandaag is het hier een pak rustiger dan vorige week”, besluit Vandromme. (TP)