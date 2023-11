Natuur.koepel legt de vinger op de wonde: “Stop met bouwen in overstromingsgebieden”

Naar aanleiding van de wateroverlast door de hevige regenval van de voorbije dagen legden we ons oor even te luister bij Kristina Naeyaert, voorzitter Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen vzw. Zij legt de vinger op de wonde.

“De overstromingen van de voorbije dagen tonen de realiteit van de klimaatverandering aan”, aldus Kristina Naeyaert. “In twee weken viel de neerslaghoeveelheid van enkele maanden. Dit patroon werd al voorspeld en zal zich in de toekomst steeds vaker herhalen. Deze grote hoeveelheden regenwater kunnen niet enkel opgevangen worden in bufferbekkens, maar moeten vooral een plaats vinden in de natuurlijke overstromingsgebieden in de beekvalleien.”

Extra gevoelig

Anzegem is op sommige plaatsen door haar geologie met beperkte waterdoorlaatbaarheid extra gevoelig voor overstromingen. “Met Natuur.koepel vzw volgen wij de laatste jaren nauwkeurig alle verkavelingen en bouwaanvragen op, ook in Anzegem”, schetst Naeyaert.

“Wij zien nog steeds goedgekeurde vergunningen passeren voor het bouwen aan de rand van valleigebieden. Zolang het bouwen in deze natuurlijke infiltratiegebieden en overstromingsgebieden blijft doorgaan, zal het waterprobleem alleen maar erger worden. Alle gemeenten moeten momenteel hemelwaterplannen en een lokaal klimaat- en energieplan opmaken. Dit is met andere woorden het uitgelezen moment om de gebieden aan te duiden waar het water op een natuurlijke manier kan worden opgevangen en infiltreren.”

Vrijwaring

Deze gevoelige gebieden moeten absoluut gevrijwaard worden van verdere bebouwing. “Het is ook aan de gemeenten om hun verantwoordelijkheid te nemen om de bestaande anti-erosieplannen uit te voeren zodat de reeds aangelegde bekkens niet toeslibben. Hierbij wil ik ook verwijzen naar plannen van de gemeente en de provincie om een nieuwe industriezone aan te leggen in de buurt van de Maal- en de Mannebeek. In het voorjaar hebben we met Natuur.koepel en de buurt hiertegen al actie gevoerd. Dit is een van de gebieden die onder water staan. Deze zone alsnog betonneren zou een schoolvoorbeeld zijn van een achterhaalde visie.”