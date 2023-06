Na modderstroom door woningen in Heuvelland zet Joël (77) de grote middelen in: “Dijken zijn dichtgegroeid”

Tijdens hevige regenbuien ontstonden dinsdagnamiddag modderstromen op de hellingen van Heuvelland. De modder stroomde door wegen en woningen. Terwijl bewoners en brandweer begonnen te poetsen, haalde Joël Carbon (77) zijn kraan boven. “Waren die grachten tijdig gemaaid…”

“Ik ga een keer goed kuisen.” Terwijl bewoners van de Dikkebusstraat bij het Heuvellandse dorpje De Klijte modder uit hun woning trekken, grijpt Joël Carbon naar de grote middelen: hij haalt zijn kraan en begint de gracht uit te diepen.

“Het zit weer niet goed”, wijst Joël vanuit zijn kraancabine naar de donkere wolken boven de Kemmelberg en de hoger gelegen landerijen. De man woont wat verderop op een hoeve tussen de velden langs de Dikkebusstraat.“Ik zat in Ieper, toen mijn dochter plots belde: zij woont vlak naast de straat en vanuit de velden kwam heel haar nieuw huis onder water”, aldus Joël. “Ik ben meteen komen kijken en zag hoe het water afstroomde van de velden en niet rap genoeg wegraakte. De dijken zijn dichtgegroeid, omdat ze in mei niet mogen onderhouden worden. Waren die grachten tijdig gemaaid…”

Zandzakjes

Vanaf de straatkant ging Joël dinsdagnamiddag met zijn kraan door de gracht, die doorliep tot achter een rij woningen. “Ik probeer nu snel te helpen en de grachten te ruimen, zodat dit in de toekomst niet meer gebeurt.”

Een paar uur na de eerste hevige bui begint het opnieuw te regenen in De Klijte, maar deze keer bleven water en modder buiten de huizen. Brandweer Westhoek was ook langsgeweest om zandzakjes aan te brengen.

“Maaien mag wettelijk inderdaad pas vanaf 15 juni. Het is een jammerlijke samenloop van omstandigheden daar op één punt”, reageert Heuvellands burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

25 liter in 12 minuten

Zijn gemeente leek zwaarder getroffen door het onweer in vergelijking met de rest van de Westhoek, waar de brandweer sinds dinsdagmiddag een 52-tal interventies noteerde voor wateroverlast. Terwijl in Ieper, Zonnebeke en Wervik vooral problemen ontstonden met rioleringen, kampte Heuvelland met modderstromen van landerijen. De burgervader moest zelf even de mouwen opstropen op zijn werkplek: het water sijpelde plots binnen in jeugdverblijfcentrum De Lork op een flank van de Kemmelberg.

“We hadden hier 25 liter in 12 minuten en konden het water op een bepaald moment niet meer buiten houden”, aldus De Meyer. “We hebben het dan maar naar buiten getrokken. De schade valt uiteindelijk wel mee.” (TP)