Moeilijke avondspits in Torhout door overstroomde R34

De avondspits in en naar Torhout liep dinsdagavond volledig in het honderd. Oorzaak was de wateroverlast waardoor de R34, de belangrijkste toegangsweg naar de stad komende vanaf de E403, overstroomde. Dat leidde tot lange files, terwijl de oprit afgesloten werd.

De aanhoudende regen van de voorbije dagen en dinsdag veroorzaakten nu ook in Torhout problemen. Dinsdag viel er 30 liter per vierkante meter en de brandweer kreeg een tiental oproepen te verwerken. Verschillende straten werd afgesloten. De grootste problemen ontstonden vlak voor de avondspits op de R34. Dat is de verbindingsweg tussen de stad en de E403. Op het laagste punt konden de grachten aan weerszijden van de R34 het vele water niet meer slikken.

Daardoor overstroomde de weg op dat punt en stond enkele tientallen meters onder water. Het verkeer draaide daarom komende van de snelweg volledig in de soep. Het was aanschuiven van op de snelweg tot in de stad. Omdat de auto’s op de overstroomde plaats in het midden van de weg reden waar het water het minst hoog stond werd besloten om de R34 in de richting van de E403 af te sluiten. Daardoor moest nog meer verkeer omrijden. Ook de ventwegen naast de R34 stonden volledig onder water en werden afgesloten. (JH)