Mobiele stormmuur wordt voor het eerst in 10 jaar nog eens opgezet bij oefening in Oostende

Meer dan 100 medewerkers van de stad Oostende waren dinsdag in de weer met het plaatsen van de volledige stormmuur op de zeedijk. De mobiele stormmuur is 10 jaar oud en werd nog maar één keer volledig opgezet bij de oplevering. “Het is goed om eens te oefenen zodat de medewerkers weten hoe het moet als er ook echt een storm aan komt”, licht schepen Björn Anseeuw toe.

450 steunhouders, 2.000 balken en ruim 6.000 bouten werden dinsdag handmatig opgezet op de ankerpunten die voorzien zijn in de zeedijk van Oostende. Samen vormen ze een mobiele stormmuur van 900 meter lang om de Oostendse binnenstad tussen de Visserskaai en het Kursaal te beschermen tegen een stormvloed. Geen overbodige luxe als we terugdenken aan 1 februari 1953, toen de Koningin der Badsteden geconfronteerd werd met een hevige storm. Springtij en een noordwesterstorm stuwden het Noordzeewater tot recordhoogte. De stad liep in amper een halfuur volledig onder water met 8 doden tot gevolg.

Bescherming tot 2050

Bij de heraanleg van de Oostendse zeedijk werden daarom ankerpunten voorzien waar de mobiele stormmuur kan aan vastgemaakt worden. De maatregel past binnen het Masterplan Kustveiligheid van de Vlaamse overheid om de kust te beschermen tot minstens 2050 tegen zware stormvloeden en een mogelijke zeespiegelstijging van 30 centimeter.

Op sommige plaatsen is een vaste muur voorzien, die kan gebruikt worden als zitbank en daartussen worden bij stormweer de mobiele stukken geplaatst. In Mariakerke is er een vaste stormmuur met daartussen zes mobiele keringen. Deze worden elektrisch aangestuurd. Ook in Raversijde is er een vaste muur om het water tegen te houden.

In de voorbije tien jaar, sinds de heraanleg van de zeedijk, is het nog nooit nodig geweest om de volledige mobiele muur op te bouwen. Na tien jaar was het daarom tijd om nog eens te oefenen. Er zijn immers meer dan 100 medewerkers betrokken bij de plaatsing. Ze zijn daar in totaal zo’n 10 tot 12 uur mee bezig. De 450 steunhouders, 2.000 balken en ruim 6.000 bouten moeten allemaal naar de zeedijk gebracht worden en handmatig op de juiste plaats worden aangebracht.

Materiaal testen

“Het is al tien jaar geleden dat de volledige muur nog eens geplaatst werd. Het was dan ook tijd om dat nog eens te oefenen want het personeel is in die tijd al grondig gewijzigd. Voor velen is het de eerste keer dat ze dit doen. Als er storm op komst is worden wij daar minimum 72 uur op voorhand van verwittigd. Er is dus wel wat speling om de muur op te zetten, maar het is goed dat we het al eens oefenen. Het geeft ons ook de mogelijkheid om het materiaal eens te testen en grondig te controleren”, licht schepen van Openbaar Domein Björn Anseeuw toe.

De muur wordt op woensdag weer volledig afgebroken. (LB)