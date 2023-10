Michiel verhuisde naar Kortrijk, maar blijft het weer voorspellen via nieuw meetstation in Langemark-Poelkapelle

Michiel Bonte (23) is de moderne Geri Haerynck van het landelijke Langemark: hij doet elke dag een lokaal weerpraatje voor z’n dorpsgenoten, maar dan via sociale media vanuit de stad Kortrijk.

“Goedemorgen! Het regent, het regent, de pannetjes worden nat.” Zo begon Michiel Bonte vrijdag z’n dagelijks weerbericht voor meer dan 3.500 volgers op de Facebookpagina Weerstation Langemark. Al jarenlang houdt hij via dat medium zijn dorpsgenoten op de hoogte van het weer. “In tegenstelling tot die oudere meneer kijk ik maximaal drie dagen vooruit.”

Die oudere meneer is Geri Haerynck (82) uit Koekelare. Hij voorspelt op Kerstmis het weer voor heel het jaar “op grootmoeders wijze”. “Ik kijk wel op naar hem”, zegt Michiel. “Hij was redelijk accuraat: wat hij voorspelde in december klopte afgelopen zomer op grote schaal. Ik ga anders te werk: ik meet, neem alle weerkaarten in acht en gebruik mijn gezond verstand om een juiste voorspelling te maken voor Langemark en de rest van West-Vlaanderen. Op heel lange termijn zal ik nooit een voorspelling doen.”

Nieuw weerstation

De 23-jarige heeft een universitair diploma Toegepaste Economische Wetenschappen op zak en investeerde onlangs in een nieuw weerstation achter zijn ouderlijk huis op het platteland van Langemark. “Een Davis Vantage Pro, een professioneel weerstation dat veel accurater is dan mijn vorige Alecto WS 5500. Die was amateuristisch, maar goed om te starten en mijn hobby uit te bouwen tot een bijberoep. Ik krijg sponsoring en verkoop regenmeters ten voordele van het weerstation. Die ga ik persoonlijk afgeven aan inwoners die mijn weerpraatje volgen en steunen.”

Lokale nood

Na zijn studies ging Michiel werken als “functional consultant” bij Christiaens in Passendale en verhuisde van het platteland van Langemark naar een flat in de West-Vlaamse centrumstad Kortrijk. “Van daaruit blijf ik mijn dagelijks weerpraatje doen op basis van de gegevens van mijn meetstation in het dorp. Het blijft een passie en er is een lokale nood aan zulke meetgegevens. Ik vind het ook belangrijk om de plaatselijke impact van de klimaatverandering in kaart te brengen. Elk jaar zorg ik voor een overzicht met leerrijke data, zoals het aantal vorstdagen en de maximale, minimale en gemiddelde temperaturen.”

Strooiadvies

“Ik ben intussen ook actief bij ‘NoodweerBenelux’: in de zomer voorzie ik festivals van weerbewaking en in de winter geef ik strooiadvies aan gemeenten in West-Vlaanderen. Alle inkomsten die ik met mijn passie genereer, investeer ik volledig in de verdere uitbouw van Weerstation Langemark.”

Nu krijgt Michiel zelfs steun uit zijn geboortedorp: het weerstation verwierf een subsidie van 1.500 euro via het nieuwe burgerbudget, waarbij inwoners met een goed idee voor hun buurt en goesting om zelf de handen uit de mouwen te steken een budget kunnen ontvangen om dat idee waar te maken. “Ik droomde al lang van een drone om wolkenformaties en mistbanken in beeld te brengen”, aldus Michiel. “Dankzij de gemeente kon ik dit aankopen en mijn beelden delen via mijn Facebookpagina en de kanalen van de gemeente.”

Voor wie zich afvraagt wat het weekend brengt: 14 tot 15 graden met kans op buien. “Maar maandag begint droog en zonnig.” (TP)