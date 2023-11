Meer dan 500 zandzakjes moeten Ieperse wijk beschermen tegen stijgend water

Brandweer en vrijwilligers blijven in de weer in de strijd tegen het stijgende water. In Ieper is vrijdag preventief een dam opgeworpen ter hoogte van de Omloopstraat tussen Dikkebusvijver en enkele wijken.

De dam bestaat uit enkele rijen zandzakjes. Door de aanleg van de dam is de straat plaatselijk onderbroken voor alle verkeer. Zo’n dam bewees zijn nut tijdens de wateroverlast van twee jaar geleden. Een drietal huizen bij de Dikkebusvijverdreef is momenteel geïsoleerd geraakt door het stijgende water. (TP)