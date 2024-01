Marktkramers in Wervik ontevreden omdat de Steenakker niet sneeuwvrij is: “Men kan hier langlaufen”

De meeste marktkramers zijn er niet over te spreken dat de Steenakker voor de wekelijkse vrijdagmarkt in Wervik niet sneeuwvrij is. “Het is al van woensdag dat het zo ligt”, zegt een boze Andy Claus van De Kaasbolle uit de Ten Brielenlaan. “Er is niemand content. Geen één. Met mijn marktwagen kon ik moeilijk oprijden.”

Even voor 8.30 uur kwamen een aantal stadsmedewerkers manueel zout strooien. “Veel te laat”, reageert Andy Claus. “Sommige collega’s zijn hier al van 5.30 à 6 uur. Neen, het personeel dat zout kwam strooien heb ik niet aangesproken. Die mensen doen hun job. De stad organiseert de vrijdagmarkt en had er toch kunnen voor zorgen dat de Steenakker een ‘beetje’ sneeuwvrij is. Men kan hier langlaufen.”

Paaltjes

Sedert juli is de heraangelegde Steenakker een belevingsplein en staan er paaltjes om te beletten dat bijvoorbeeld auto’s zouden parkeren. De paaltjes aan de kant van de Duivenstraat/Gasstraat zijn vandaag blijven staan. “Een collega heeft daarvan een sleutel, maar hij is hier vandaag niet en dus zijn die paaltjes niet weg”, zegt Claus. “Met enkele collega’s kom ik altijd vanuit de Gasstraat en lukte het niet om op te rijden omwille van die paaltjes.”

Op de wekelijkse vrijdagmarkt tekenden in de vrieskou en sneeuw toch een vijftiental moedige marktkramers present. En toch waren ze niet allemaal ontevreden. Linda Hostyn van Feestidee ‘t Snoeperke uit de Kasteelstraat in Wervik was de uitzondering. “Ik ben een positieve mens”, vertelt ze. “Ik ben zo geboren en zal zo sterven. Iedereen wil een witte kerst maar als er later sneeuw valt, wil niemand dat nog. In de zomer is het te warm, in de herfst te nat.”

Strooien

In opdracht van de stad is er door aannemer Cardoen uit Zandvoorde wel degelijk zout gestrooid, maar niet overal en niet elke dag. Er zijn onder de inwoners heel veel klachten over het zout strooien. “Het is schandalig, zowel het naburige Komen als Menen zijn sneeuw- en ijsvrij”, reageert fractieleider Sanne Vantomme (N-VA). “Gisterenavond heb ik om 19 uur de burgemeester gecontacteerd met de melding dat het dooiwater opnieuw aan het aanvriezen was. Ik kreeg het bericht dat de strooiwagen normaliter zou moeten rondtoeren. Vanochtend stelde ik vast dat er niet gestrooid was met spekgladde wegen tot gevolg.”