Man gewond na botsing tegen boom in Ichtegem tijdens stormweer

In Ichtegem raakte een man donderdagochtend lichtgewond bij een verkeersongeval tijdens het stormweer.

De man raakte in zijn Volkswagen van de weg af in de Kortemarkstraat, vermoedelijk toen hij vlak voor een bocht zijn stuur niet meer kon houden tijdens de rukwinden. Daardoor ging hij aan het slippen. Zijn wagen botste rechts van de weg op een boom die afkraakte. Het slachtoffer kon via eCall zelf de hulpdiensten verwittigen waarna een MUG-dienst, ziekenwagen en de politie ter plaatse kwamen. De man kon zelf uit zijn wagen stappen en raakte lichtgewond. Dat kwam voornamelijk door het afgaan van de airbags. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval was een deel van de weg versperd. De boom zelf kraakte af in een weiland en moest niet verzaagd worden. (JH)