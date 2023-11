Maandag opnieuw regen in Westhoek: “Vooral lokale buien met minder impact op waterpeil”

De dalende trend van het waterpeil in de Westhoek blijft zich ook zondag doorzetten. Enkel in de Fintele (Lo-Reninge) flirt het peil volgens Waterinfo nog met de alarmdrempel. Maandag wordt in de regio wel opnieuw regen verwacht.

De beperkte regen van zaterdag en zondag heeft de gunstige evolutie in de Westhoek niet gedwarsboomd. “Mede dankzij de inzet van de waterbeheerders en verschillende hulpdiensten, zet de dalende trend van het peil van de IJzer zich voort”, meldt Waterinfo. In Haringe (Poperinge) en Roesbrugge (Poperinge) was er wel een beperkte stijging of stagnatie van het waterpeil, maar daarna zette de daling zich toch opnieuw door.

Ter hoogte van de Fintele (Lo-Reninge) schommelt het peil ondertussen rond de alarmdrempel. In de loop van de nacht zal het water er voor het eerst sinds lang tot onder het alarmpeil zakken. Maandag is een nieuwe tijdelijke overschrijding van de alarmdrempel niet uitgesloten, maar in de daaropvolgende dagen wordt opnieuw een daling verwacht.

Vanaf het westen zal er maandag een nieuwe regenzone het land binnentrekken. Gemiddeld wordt in het IJzerbekken vijf tot tien liter neerslag per vierkante meter voorspeld. Lokale onweerachtige buien kunnen op sommige plaatsen voor een piek tot twintig of eventueel zelfs vijfentwintig liter water per vierkante meter zorgen. Vooral stroomopwaarts zou dat een tijdelijke beperkte stijging of stagnatie van het waterpeil kunnen betekenen. “Echter, wegens het lokale karakter van de buien verwachten we niet de hoge peilen zoals we die eerder deze week gemeten hebben”, klinkt het.

Op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort flirt het waterpeil bij hoogwater ondertussen niet meer met de waakdrempel, maar met de prewaakdrempel. In de mate van het mogelijke wordt daarom nog steeds water afgevoerd via Frankrijk. Op die manier kan het Lo-Kanaal maximaal ingezet worden voor de ontlasting van de IJzer.

Ten slotte wordt op de Leie in Menen een afvoer van 90 kubieke meter per seconde gemeten. De afvoer kan nog een hele tijd hoog blijven en kan door de verse neerslag van maandag mogelijk nog stijgen.