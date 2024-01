Let op voor gladde wegen tijdens ochtendspits

Het KMI waarschuwt donderdagochtend voor gladde wegen. Overal in het land, behalve aan de kust, geldt donderdagochtend code geel voor gladheid.

Tegen het einde van de ochtend zal de storing ons land definitief verlaten richting Duitsland. Aan de kust zal de maximumtemperatuur dan ook rond +4 graden schommelen.

Donderdagnacht zijn er dan op veel plaatsen opklaringen hoewel er kans is op enkele winterse buien, vooral in Vlaanderen. IJsplekken of sneeuw kunnen de wegen opnieuw glad maken. Aan de kust wordt +1 graad voorspeld.