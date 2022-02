Leerlingen hoogste verdieping Saam College Diksmuide geëvacueerd door loskomend dak

Tientallen leerlingen van het ’t Saam afdeling Sint-Aloysiuscollege in de Wilgendijk in Diksmuide moesten deze middag van de hoogste verdieping van het schoolgebouw geëvacueerd worden.

“We merkten na de middag op hoe de bedekking van het platte dak omhoog kwam en in de wind waaide”, zegt directeur Isabelle De Keyser.

School vroeger dicht

“We namen geen risico’s en belden meteen de brandweer. Alle leerlingen die op dat moment op de hoogste verdieping waren, hebben we geëvacueerd en naar beneden gebracht. Het loskomende stuk dak bevond zich aan de kant van de speelplaats en daar lieten we ook niemand meer op.”

“De brandweer kwam ter plaatse maar kon niet ingrijpen. Voorlopig hangt het stuk dak er nog aan. Er waren op dat moment zo’n 450 leerlingen aanwezig op school. Niemand was in paniek. We hebben uiteindelijk besloten om de school wat vroeger stop te zetten en alle leerlingen aan de poort in de Wilgendijk te laten afhalen.” (JH)