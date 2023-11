Lantaarn bij Menenpoort komt los: “Angstaanjagend om te zien”

“Uit voorzorg had ik vanmorgen mijn terras beveiligd”, vertelt Klaas Segers, uitbater van het café Øl aan de Ieperse Menenpoort.

“In de namiddag kwam een klant melden dat een lantaarn voor het café losgekomen was en gevaarlijk heen en weer bengelde aan de openbare verlichtingspaal. Het was angstaanjagend om te zien. Als een voorbijganger dat gevaarte op zich had gekregen, zou het licht uit zijn, bij wijze van spreken.”

Brandweer Westhoek kwam de lantaarn loskoppelen. “Ze waren hier heel snel en hebben tijdelijk een perimeter ingesteld tijdens de interventie, chapeau voor al hun werk vandaag”, aldus Klaas. (TP)