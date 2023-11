Landschapsfotograaf uit Torhout kon na lang zoeken Noorderlicht vastleggen

Landschapsfotograaf Glenn Vanderbeke uit Torhout kon zondagavond na twee uur zoeken toch het Noorderlicht vastleggen op beeld. Hij trok daarvoor speciaal naar Knokke-Heist. “In Torhout werd het volledig bewolkt en dan heb ik vlug even de weerapps gecheckt op zoek naar een niet bewolkte plaats. Toen ik het Noorderlicht eindelijk op mijn camera zag verschijnen, was ik echt euforisch”, glundert Glenn.

“Toen ik zondag hoorde dat je het Noorderlicht zou kunnen fotograferen in België – iets wat zeer zeldzaam is – was ik het al zeker: ik moet er absoluut op uit trekken”, vertelt Glenn. “Eerst heb ik een plekje gezocht in Torhout, waar ik zelf woon. Maar daar had ik geen geluk, er kwam na een tijdje ook te veel bewolking opzetten. Ik heb er dan maar vlug even de weerapps bijgenomen om de bewolking te volgen en het was vlug duidelijk dat de hemel aan de kust nog redelijk helder was. Daarom heb ik een Knokke–Heist een donker plaatsje uitgezocht.”

Euforisch gevoel

Het Noorderlicht was helaas niet zichtbaar met het blote oog. “Maar als je een camera hebt, waarvan je de sluitertijd kan aanpassen naar iets langer, dan kon je het wel vastleggen op beeld. Het was dus een beetje gokken, want het Noorderlicht komt er ook in vlagen en het is erg afhankelijk van de bewolking. Maar net als ik dacht dat het niet meer ging lukken en het bijna wou opgeven, had ik prijs”, gaat Glenn verder.

“Op dat moment voelde ik me echt euforisch. Anders trek ik in de herfst ook vaak naar buiten om als professioneel landschapsfotograaf stormen te fotograferen, maar de storm Ciaran heb ik helaas moeten missen door rugpijn. Dat ik het Noorderlicht wel heb kunnen fotograferen, maakte de verloren storm een beetje goed. Die twee à drie uur zoeken naar de goeie plaats en belichting was het absoluut waard. De foto’s zijn zelfs zo duidelijk dat je er ook de grote beer op kan zien.”

Het was voor Glenn de eerste keer dat hij zo dicht bij het Noorderlicht kwam. “Het staat nog op mijn bucketlist om dat in het echt te zien. Ik had het ook al een paar keer in België proberen te fotograferen, want ik concentreer me voor mijn professionele foto’s vooral op België, maar steeds zonder succes. Dus het was de max dat dit eindelijk lukte. Ik merk dat die foto’s heel erg leven op sociale media. Ook van andere fotografen krijg ik veel complimenten dat het me toch gelukt is”, vertelt Glenn trots.

Ook vanuit Stavele, een deelgemeente van Alveringem was het poollicht te zien. Karel Dewaele kon het zelfs vastleggen op film.