Laagje sneeuw veroorzaakt geen extra problemen op de weg: “Ochtendspits verloopt perfect normaal”

Ondanks wat winterse neerslag verloopt de ochtendspits zonder noemenswaardige problemen of incidenten. Het Vlaams Verkeerscentrum geeft maandagochtend 170 kilometer file aan. Zondagavond werd gewaarschuwd voor glade wegen en kondigde het KMI code geel af.

“De filewaarden liggen perfect in de gemiddelden voor november”, stelt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “We kunnen dus spreken van een heel gewone ochtendspits.”

Het KMI verwacht maandag nog wat winterse neerslag en nadien vooral regen. In Laag- en Midden-België valt smeltende sneeuw, gevolgd door regen. De temperaturen stijgen traag en aan het einde van de dag schommelen deze rond 1 graad in de Hoge Venen en 4 tot 6 graden in Vlaanderen. Enkel in de Ardennen houdt de winterse neerslag maandag langer aan, en kan er in de voormiddag tijdelijk een sneeuwtapijt van enkele centimeters blijven liggen. In de namiddag valt alleen in de Hoge Venen (smeltende) sneeuw.

Het KMI waarschuwde zondagavond voor gladde wegen. Zondagavond trok immers een sneeuwzone verder over ons land in de richting van Nederland en Duitsland. Plaatselijk was daarbij ijzel mogelijk, klonk het in een waarschuwing waarbij code geel gold voor heel het land, behalve voor de provincies Namen en Luxemburg.