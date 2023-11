Kustgemeenten nemen maatregelen voor stormtij

Verschillende kustgemeenten nemen maatregelen voor het stormtij van vrijdagavond. Het KMI voorspelt vanaf 22 uur stormtij, met rukwinden en hoge golven. Daardoor kunnen golven over staketsels of strekdammen slaan. Daarom sluiten Oostende en Blankenberge die tegen vrijdagavond af.

In Blankenberge wordt vanaf vrijdagavond de toegang tot de Belgium Pier en het Oosterstaketsel afgesloten. Dat is ook het geval voor de lage wandelingen rond de haven. “Een sterke noordwestelijke stroming, in combinatie met springtij, zorgt ervoor dat het zeewater extra hoog komt in combinatie met hoge golven. Onze diensten plaatsen nadarhekkens om jullie veiligheid te waarborgen”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

Ook in Oostende worden enkele maatregelen genomen. “Omdat het gevaar bestaat dat golven over de strekdammen slaan, worden deze afgesloten in de loop van vrijdagnamiddag”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Ook in het havengebied worden de nodige maatregelen genomen. De veerdienst vaart momenteel niet.