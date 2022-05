Kust kan zich voorbereiden op zomers warm weekend

Het belooft een zonnig weekend te worden met temperaturen die een stuk in de 20 graden oplopen. De NMBS verwacht daardoor ook meer reizigers op de treinen naar de kust en waarschuwt dat het drukker kan worden.

De NMBS waarschuwt dat reizigers mogelijks langer zullen moeten wachten in het station om een trein te kunnen nemen waarop nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn.

Zaterdag koele zeebries

Aan de kust zal het wel iets frisser zijn dan in het binnenland. Door een matige noordwestelijke zeebries verwacht het KMI maxima rond 17 graden. Voor Vlaanderen is het in de voormiddag zonnig en in de loop van de dag eerder wisselend bewolkt. We halen maxima tot 23 of 24 graden in Laag- en Midden-België.

Zaterdagavond staat er lichtbewolkt weer op het menu. In de loop van zaterdagnacht verschijnen er meer hoge en middelhoge wolken vanaf het westen. Het blijft droog met minima van 4 graden in de Hoge Venen tot 11 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal zwak, aan de kust en op de Ardense hoogten matig, uit oost tot zuidoost.

Plaatselijke buien

Zondag zijn er wolkenvelden en opklaringen. Plaatselijk kan er een bui vallen, maar het is vooral ‘s avonds en zondagnacht dat de kans op buien, lokaal met onweer, toeneemt. Het is warm met maxima tussen 23 en 28 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot oost.

Maandag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Er vallen enkele buien, die gepaard kunnen gaan met onweer. We halen maxima van 20 tot 25 graden. De matige en aan de kust soms vrij krachtige zuidenwind ruimt naar het westen.

Dinsdag blijft het wellicht overwegend droog met soms brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 20 graden aan de kust en 26 graden in de Kempen. De wind is zwak tot matig uit veranderlijke of meestal uit noordwestelijke richtingen.