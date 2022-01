Kust bereidt zich voor op storm Corrie, maandag felle wind verwacht

De storm die al felle schade aanrichtte in het noorden van het Verenigd Koninkrijk is op weg naar België en Nederland. Weerdienst NoodweerBenelux waarschuwt voor felle windstoten die kunnen tot meer dan 100 kilometer per uur. Vooral Nederland lijkt de storm te moeten slikken, maar ook aan de West-Vlaamse kust bereidt men zich voor.

Na meerdere weken van vrij zacht en vooral rustig winterweer maakt de kust zich op voor een winterstorm. Corrie, zoals de storm door het Nederlandse meterologisch instituut werd gedoopt, is op weg van Schotland en het noorden van Engeland richting de Noordzee. Verwacht wordt dat het stormweer in de loop van de nacht en vooral maandagochtend de Benelux bereikt.

Nederland

NoodweerBenelux waarschuwt in haar voorspellingen voor felle windstoten van ruim 100 kilometer per uur, met hier en daar zelfs uitschieters tot 130 kilometer per uur. “De meeste weermodellen zien de storm eerder richting de Nederlandse kust trekken”, klinkt het bij Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

“De piek komt tussen maandagochtend en de vroege namiddag voor het grootste deel in Nederland te liggen.” Na de middag neemt de wind dan geleidelijk af, al zijn er nog wel pieken tot 90 kilometer per uur mogelijk. Pas naar de avond toe wordt het opnieuw wat rustiger.

Vooral aan zee

Het KMI van ons land ziet het onstuimige weer vooral voor het centrum en het oosten van het land. “Over het westen blijft het maandag veelal droog en is de kans op opklaringen groter. Wel staat er een vrij krachtige tot krachtige wind uit west tot noordwest met rukwinden tot zeker 80 kilometer per uur. Aan zee waait het nog iets harder met pieken tot 90 per uur.”

Aan de kust is men intussen bezig met de voorbereidingen op een nieuw stormtij. Er is sprake van een waterstand van maar liefst 5,65 meter tegen morgenmiddag. In Oostende wordt daarom bijvoorbeeld de stormmuur opgetrokken aan de Visserskaai en het Zeeliedenmonument. De golven kunnen tot vier meter hoog zijn maandag.