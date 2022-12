De voorbije nacht was de koudste van het jaar. In Ukkel gaf het kwik -6,8 graden aan. Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw.

Ook elders werden de koudste nachten van het jaar opgemeten. Dat was het geval in West-Vlaanderen (Beitem, -7,1 graden), Oost-Vlaanderen (Melle, -8,6 graden), Antwerpen (Sint-Katelijne-Waver, -8,9 graden), Vlaams-Brabant (Zaventem, -7,2 graden) of Limburg (Diepenbeek -11 graden).

In Elsenborn in de provincie Luik daalde de temperatuur zaterdagnacht naar -13,7 graden. Maar dat was er niet de koudste nacht van het jaar, aldus Dehenauw op Twitter.