Koning Filip bezoekt Westhoek en bedankt hulpverleners: “Beloning voor ons harde werk”

Wegens de wateroverlast in de Westhoek bracht koning Filip vrijdagvoormiddag een bezoek aan Diksmuide. Hij had er een gesprek met de hulpverleners en bezoekt later vandaag ook nog Merkem.

De koning bezocht eerst het crisiscentrum in Diksmuide en ontmoette daarna de vertegenwoordigers van de hulpdiensten Later bezoekt hij ook nog de slachtoffers van de watersnood en brengt hij nog een bezoek aan het getroffen gebied in Merkem. Robbe Fossé (36) van de brandweerpost Leke kon kort met de koning spreken. “Hij heeft me bedankt voor het al het harde werk dat we deze week al gedaan hebben”, vertelt Robbe. “Dat deed wel deugd, want de vermoeidheid begint toch toe te slaan. Dat de koning een bezoek brengt, is een beloning en wordt gewaardeerd.”

Kinderen

De kinderen van het zesde leerjaar van de vrije basisschool Sint-Niklaas in Diksmuide stonden aan het stadhuis om de koning op te wachten. “Het was cool om hem eens te zien, want ik had hem nog nooit in het echt gezien”, vertelt Nympha Maekelberg (10).

Ook heel kinderen volgen het nieuws rond de wateroverlast op de voet en zijn er van dichtbij bij betrokken. “Mijn oma heeft haar koeien naar een andere stal moeten verhuizen door het stijgende water”, stelt Nina Bal (11). Mattiz Vandendriessche (11) zag dan weer zijn straat onder water lopen. “We moesten plankjes en zandzakjes leggen. Maar we zijn goed voorbereid en de brandweer staat klaar om ons te redden, mocht dat nodig zijn.”

Emily Deleu (10) vond het dan weer heel speciaal om de koning in haar thuisstad te zien. “Al is het wel jammer dat de mensen uit hun huizen moeten. Ik vind het wel belangrijk dat de koning hier zijn medeleven komt betuigen.”

Ijsje

De laatste locatie die het staatshoofd aandeed was hoeve ‘t Madeliefje in Woumen, deelgemeente van Diksmuide. De hoeve bij natuurgebied De Blankaart is nog net bereikbaar met een gewone auto, maar de straten rondom de hoeve staan blank. Bij het Paleis namen ze geen risico’s. De koning en zijn gevolg – minister Verlinden was er niet meer bij – verplaatsten zich met terreinwagens van de brandweer.

Bij de hoeve wachtten Lieven Vanassche en Martine Vandenbroucke en hun zoon Laurens de koning op: “Wij wonen hier 25 jaar”, vertelt boerin Martine. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt: zo erg en zo vlug.” De getroffen landbouwers zijn blij met alle media-aandacht en het bezoek van het staatshoofd. “Dit zal de politici wakker schudden, zodat dit in de toekomst kan worden vermeden.”

Gouverneur Decaluwé en de vorst spreken de landbouwersfamilie moed in. “Ik hoop hier te kunnen terugkomen als het droog is en dan eten we een hoeve-ijsje”, belooft koning Filip.

(TP)