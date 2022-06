KMI waarschuwt voor onweersbuien

Het KMI verwacht vandaag regen- en onweersbuien en geeft voor West-Vlaanderen tot rond 15 uur een code geel. Tussen 8 en 9 uur was even code oranje van kracht.

Plaatselijk kunnen de onweders fel zijn met veel neerslag op korte tijd (tot 30 l/m² of wat meer in 1 uur tijd), waarschuwt het KMI. Deze voormiddag vallen er nog vooral over het westen zeer regelmatig buien, waardoor sommige provincies tijdelijk opgeschaald worden naar een oranje waarschuwing. Dat was in West-Vlaanderen even het geval tussen 8 en 9 uur. Tot rond 15 uur geldt code geel, wat betekent dat’ je best waakzaam blijft. Aan het einde van de namiddag wordt het droger in het uiterste westen.