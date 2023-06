KMI waarschuwt voor onweer vanuit Frankrijk vanaf dinsdagmiddag

Het KMI waarschuwt voor onweer dat vanaf dinsdagmiddag over België kan trekken. Voor heel het land is code geel van kracht.

Ons land komt dinsdagmiddag en dinsdagavond onder invloed van warme en onstabiele luchtmassa’s die vanuit Frankrijk binnendrijven.

Zware rukwinden

Hierbij ontstaan er vanaf de Franse grens onweders, die over een groot deel van het land trekken. Deze kunnen volgens het KMI hevig zijn met hagel, zware rukwinden en veel neerslag op korte tijd.

Daarbij kan er plaatselijk meer dan 20 liter per vierkante meter (of mm) vallen op een uur tijd. Met de verwachte neerslag tijdens de nacht van dinsdag op woensdag verwacht het KMI op een tijdschaal van 24 uur (van dinsdagochtend tot woensdagnacht) 25 mm, maar zeer plaatselijk kan dit oplopen naar 40 of 50 mm. Voor alle provincies geldt daarom code geel.