KMI waarschuwt voor hevige mist komende nacht in West-Vlaanderen

Het is donderdagnamiddag op de meeste plaatsen droog met regelmatig wat zon. Aan zee is er meer kans op lage wolken en mist. De maxima liggen rond 18 graden in het centrum. Donderdagavond, komende nacht en vrijdagochtend kan op veel plaatsen mist opsteken vanaf het westen. Het zicht kan teruglopen tot minder dan 100 of 200 meter, waarschuwt het KMI.

Vrijdag is het in vele streken eerst grijs met nevel of mistbanken. In de loop van de dag voert een hogedrukzone boven Scandinavië en de Noordzee minder vochtige lucht aan en wordt het wisselend bewolkt. Aan zee blijft het het langst grijs. Het blijft droog met maxima van 13 of 14 graden in de Hoge Venen en aan zee tot 18 graden in het centrum. De zwakke veranderlijke wind draait naar het noorden tot het noordoosten en wordt later soms matig. Aan zee wordt de wind matig in de loop van de namiddag.

Zaterdag krijgen we droog en zonnig weer. Het is ook zacht met maxima van 13 graden in de Hoge Venen en 17 graden in het centrum. De wind wordt matig uit oostelijke richtingen. Aan zee steekt in de namiddag een noordnoordoostelijke zeebries op en valt de temperatuur terug.

Zondag blijft het droog en zonnig met in de loop van de dag meer hoge wolkensluiers vanaf het westen. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 17 of 18 graden in het centrum van het land. De wind is zwak tot matig uit oost tot zuidoost. In de namiddag moet men aan zee rekening houden met een zeebries uit noordnoordoost.

Maandag is het eerst overal droog en zonnig met hoge sluierbewolking. In de late namiddag of avond dringt een Britse storing mogelijk door tot over het westen van ons land met daar mogelijk wat regen of een bui. De maxima schommelen van 13 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 18 graden in het centrum van het land. De wind is eerst overal zwak tot lokaal matig uit zuidoostelijke richtingen. In de loop van de namiddag zou de wind in het westen van het land matig worden uit west tot noordwest.