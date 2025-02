KMI waarschuwt voor gladheid: laagje sneeuw bedekt West-Vlaanderen

Vanavond en vannacht kan in ons land wat sneeuw vallen. De eerste vlokjes in onze provincie worden al gemeld op sociale media, maar het gaat om heel erg fijne sneeuw.

Op sociale media melden West-Vlamingen wat sneeuwval. Dat begon aan de kust en in Ieper, maar al snel kwamen er meldingen uit heel wat steden en gemeentes in de provincie.

“Vanavond en vannacht is het zwaarbewolkt met kans op enkele opklaringen aan het einde van de nacht vanaf het noorden”, klinkt het bij het KMI. “Plaatselijk verwachten we lichte sneeuwval (0 à 2 cm). In Laag- en Midden-België gaat dit eerst om smeltende sneeuw, waar nadien ook enkele ijsplekken mogelijk zijn. De minima liggen tussen -5 en 0 graden bij een zwakke tot matige oosten- tot noordoostenwind.”

Sneeuw in Oostende. © GF

Zondag wordt het, na de laatste lichte geïsoleerde sneeuwval, overal snel droog, aldus het KMI. “De bij momenten brede opklaringen wisselen af met enkele wolkenvelden. We halen maxima van 0 tot 5 graden bij een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten”, klinkt het nog.

Het KMI waarschuwt vanaf zaterdagavond 21 uur tot zondagochtend 10 uur voor gladheid. “Vanavond en vannacht bereikt een zwakke neerslagzone ons land vanaf het westen. Dit zorgt voor wat sneeuwval (0 tot 2 cm). In Laag- en Midden-België gaat dit eerst om smeltende sneeuw met later kans op vorming van ijsplekken. De provincies Henegouwen en Namen blijven niet gespaard, maar de kans lijkt er beperkter.”