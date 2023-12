KMI waarschuwt voor gladde wegen op maandagochtend in West-Vlaanderen en aan Franse grens

Het KMI waarschuwt voor gladde wegen. Zondagavond trekt een sneeuwzone verder over ons land in de richting van Nederland en Duitsland. Plaatselijk is daarbij ijzel mogelijk, klinkt in een nieuwe waarschuwing waarbij code geel geldt voor heel het land, behalve voor de provincies Namen en Luxemburg.

In het eerste deel van de nacht kunnen er, dankzij tijdelijke opklaringen, ijsplekken ontstaan. Op het einde van de nacht naar maandag trekt een volgende neerslagzone ons land in via Frankrijk. Daarbij kan in het westen aanvriezende regen vallen en in de regio’s nabij de Franse grens lichte sneeuw. Dan geldt code geel voor de provincies West-Vlaanderen, Henegouwen, Namen en Luxemburg.

Maandagnamiddag gaat de sneeuw over in regen, behalve in de Ardennen, waar er nog een tijdlang sneeuw zal vallen, verwacht het KMI. Of er sprake zal zijn van aanvriezende regen, is nog onzeker maar wordt nauwlettend opgevolgd, klinkt het zondag.