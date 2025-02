KMI waarschuwt voor gladde wegen in de ochtend

Dinsdagochtend is het zwaarbewolkt met regen en vooral in het centrum en noorden van het land tijdelijk kans op (natte) sneeuw. Het is in die streken dus uitkijken voor lokale gladde wegen. Zo waarschuwt het KMI. Code geel voor gladheid geldt in de ochtend voor West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Brussel en Vlaams-Brabant.

LEES OOK: Druk op de weg door winterse weersomstandigheden

❄️ Opletten vanochtend voor kans op gladheid daar waar de sneeuw valt! De wegdektemperaturen zitten rond het vriespunt, wat tijdelijk voor gladde plekken kan zorgen. Onze strooidiensten volgen de toestand van de weg op en rijden uit waar nodig. pic.twitter.com/4suQWftvEW — Agentschap Wegen en Verkeer (@wegenenverkeer) February 11, 2025