KMI waarschuwt met code geel voor veel regen en wind, noodnummer 1722 geactiveerd

Het KMI waarschuwt voor rukwinden en veel regen woensdagavond en donderdag. Er geldt code geel voor het hele land.

Er trekt woensdagavond en donderdag een buienzone door het land, met neerslaghoeveelheden die kunnen oplopen tussen 20 en 40 liter per kubieke meter of lokaal zelfs meer. Het KMI kondigt dan ook code geel af voor regen van 19.00 uur woensdagavond tot donderdagavond 20.00 uur en dit voor het hele land. Vrijdag wordt het droger met enkele plaatselijke buien.

In de loop van woensdagnacht en donderdag waait er een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind met rukwinden die kunnen oplopen tot 80 à 90 kilometer per uur. In de loop van donderdagnamiddag neemt de naar het westzuidwesten draaiende wind in kracht af. Code geel voor wind geldt van 04.00 uur woensdagnacht tot donderdag 14.00 uur, ook voor het hele land.

Noodnummer 1722 geactiveerd

Nadat het KMI heeft gewaarschuwd voor slecht weer, heeft de FOD Binnenlandse Zaken het nummer 1722 geactiveerd. Wie bij storm- en waterschade bijstand van de brandweer nodig heeft, kan dus tijdelijk een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Het nummer dient voor situaties die niet-levensbedreigend zijn.

Een aanvraag bij het e-loket komt rechtstreeks bij de brandweer terecht. Wie het nummer 1722 belt, krijgt een operator van de noodcentrales 112 aan de lijn. Die operatoren geven wel voorrang aan de meest dringende oproepen naar het nummer 112. Wie met een mogelijk levensbedreigende situatie geconfronteerd wordt, belt dan ook best naar dat nummer.