KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor mist en gladde wegen

Het KMI waarschuwt met een ‘code geel’ voor gladde wegen in West-Vlaanderen van woensdagavond tot donderdagochtend. Bovendien is er een code geel voor mist in grote delen van het land.

Vanavond en vannacht zijn er in het noordwesten van het land (winterse) buien mogelijk, klinkt het. Daardoor kan er lokale gladheid ontstaan door bevriezing van deze neerslag op de weg.

Bovendien kan er vannacht op veel plaatsen verspreide (en aanvriezende) mist ontstaan, die het zicht kan beperken tot minder dan 200 meter, voegt het KMI toe. Daarom geldt een code geel in heel Vlaanderen, op de kust na.

