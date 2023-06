KMI trekt waarschuwing op naar code oranje: wijk in Wervik onder water na onweer

Het KMI trekt zijn waarschuwing van code geel voor onweer dinsdagnamiddag op naar code oranje, omdat er lokaal meer dan 40 mm neerslag in 6 uur zou kunnen vallen. Dat meldt weerman David Dehenauw via Twitter. Het KMI geeft code oranje voor onweer voor heel onze provincie.

Vanaf het westen en de Franse grens trekken dinsdagnamiddag – en avond buien en onweders over ons land. Lokaal kunnen die onweersbuien intens zijn. Ze kunnen vergezeld zijn van hagel, felle rukwinden en erg veel regen op korte tijd. Deze onweerscellen volgen elkaar op en trekken van zuid naar noord. We verwachten lokaal 40 mm regen in een tijdspanne van 6 uur, aldus het KMI.

Donkere wolken boven Houtem bij Veurne. © Bart Seys

Na een fikse onweersbui over de regio noteert Brandweer Westhoek al zo’n 21 meldingen voor wateroverlast. Deze meldingen gaan voornamelijk over ondergelopen kelders, straten die blank staan en straten die bevuild zijn met modder van de landerijen. In Wervik staan de Esdoornstraat en de Bourgondiëstraat onder water en moest de brandweer ter plaatse gaan.

De FOD Binnenlandse Zaken heeft noodnummer 1722 voor niet-levensbedreigende hulp geactiveerd. Mensen die bijstand van de brandweer nodig hebben voor storm- of waterschade, kunnen 1722 bellen zodat 112 vrij blijft voor mensen in levensbedreigende situaties.

We gaan over naar code oranje omdat er lokaal meer dan 40 mm in 6 uur zou kunnen vallen. — David Dehenauw (@DDehenauw) June 20, 2023



UPdate #onweer (13:00): Het spel zit op de wagen. Momenteel zijn felle onweders ontstaan boven het NW van FR. Deze buien trekken richting het NO. De komende uren verwachten we nog meer onweersbuien vanaf het ZW. Volg het onweer live via https://t.co/2EV5Pz1JUS pic.twitter.com/nK8l8HYxaC — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) June 20, 2023



