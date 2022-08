KMI kondigt code geel aan voor onweer in Oost- en West-Vlaanderen

Het KMI waarschuwt met code geel voor onweerachtige buien die woensdagvoormiddag kunnen plaatsvinden. In de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en het uiterste westen van Henegouwen verwacht het KMI zo’n 10 tot 20 liter per vierkante meter in korte tijd.

De code geel geldt voor West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, de kust, Henegouwen, Namen en Luxemburg. Aan het einde van de voormiddag en aan het begin van de namiddag wordt het tijdelijk rustiger.

In het tweede deel van de namiddag en tijdens de avond zijn er opnieuw onweders, vooral dan in de streken nabij de Franse grens (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Namen en Luxemburg). Die onweersbuien zijn mogelijk minder mobiel, waardoor er veel neerslag kan vallen. Het KMI verwacht zo’n 20 tot 30 liter per vierkante meter in korte tijd of zeer lokaal zelfs 40 liter per vierkante meter.