Kinderopvang Okiedokie in Kortemark minstens week dicht na zware stormschade: “Kinderen worden opgevangen in gemeenteschool”

De storm Ciarán zorgde donderdag ook voor veel schade aan het dak van Buitenschoolse Kinderopvang Okiedokie in de Ichtegemstraat in Kortemark. Zowat het volledige platte dak waaide weg en daardoor regende het op verschillende plaatsen binnen door waterinsijpeling. “Gelukkig was de opvang dicht en waren er geen kinderen aanwezig”, zegt burgemeester Karolien Damman (Cd&V). “De 60 kinderen die hier normaal komen, kunnen vanaf morgen in de gemeenteschool De Kreke.”

BKO Okiedokie ging in 2017 open in een nieuwbouw in de Ichtegemstraat. Het platte dak van het relatief nieuwe gebouw bleek echter niet bestand tegen de zware rukwinden die herfststorm Ciarán met zich meebracht. “Even na 14 uur kregen we verschillende meldingen binnen van buurtbewoners die ook de burgemeester verwittigden”, zegt Sarah De Meyer, algemeen directeur van Lokaal Bestuur Kortemark.

“Ook een personeelslid die de toer aan het doen was van onze gebouwen merkte eveneens de schade op. We kwamen meteen ter plaatse en stelden vast de schade toch aanzienlijk was.”

Dak grotendeels afgewaaid

Concreet ging het om een groot stuk van het platte dak en de isolatie die wegwaaide. Brokstukken waaiden zelfs tot op straat weg. Vermoedelijk bliezen rukwinden het dak stuk ter hoogte van een lichtkoepel, een zwak punt op het dak. Zo ging het zeil aan het scheuren en werd het dak vervolgens in een ruk afgeblazen. De brandweer van Kortemark kwam ter plaatse, maar stond voor een onmogelijke klus.

“De zware rukwinden zorgden ervoor dat we niet op het dak konden om de bedekking er terug op te plaatsen”, zegt brandweerkapitein David Vanden Eynde. “Het dak zou verder kunnen scheuren en het was te gevaarlijk werk voor de manschappen. We plaatsten overal zandzakken en zullen vrijdag bij het luwen van de wind opnieuw aan de slag gaan.”

Waterschade

Niet alleen het weggewaaide dak zorgde voor problemen, op diverse plaatsen regende het bijna letterlijk binnen. “Samen zijn we meteen aan de slag gegaan met emmers en dweilen”, reageert burgemeester Karolien Damman.

“Op minstens vier plaatsen sijpelt er water naar binnen, onder andere in het technisch lokaal. Daar werden grote bakken geplaatst om het water op te vangen, maar die raken snel vol. De brandweer zal zowel ‘s avonds als ‘s nachts terugkeren om de bakken te legen en terug te plaatsen. Er is dus zeker waterschade, maar hoe zwaar die is moet nog bekeken worden.”

60 kinderen verhuizen

Okiedokie kan in totaal 60 kinderen opvangen. “Gelukkig waren we donderdag gesloten en waren er geen kinderen aanwezig”, vervolgt de burgemeester. “Die zouden weliswaar veilig zijn, maar aangenaam is anders. Door de zware schade kunnen de kinderen hier even niet meer terecht. Vrijdag verwachten we ongeveer 35 kinderen. Zij zullen vanaf vrijdag terechtkunnen in gemeenteschool De Kreke voor opvang. Mogelijk duren de herstelwerken nog enkele weken, maar ook dan zullen we voor iedereen opvang voorzien. Alle ouders worden verwittigd van de stand van zaken voor de komende weken.”

Herstelwerken

De gemeente ging meteen aan de slag om de nodige manschappen te vinden voor de herstelwerken. Vrijdag al komt een dakwerker samen met de brandweer en later een aannemer ter plaatse om zoveel mogelijk te herstellen en ervoor te zorgen dat er geen water meer kan insijpelen. De zaak zal ook doorgegeven worden aan de verzekeraar van de gemeente. (JH)