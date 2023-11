KIJK – Storm Ciarán zorgt ook in regio Brugge voor de nodige problemen

Ook in regio Brugge lopen er heel wat meldingen van stormschade binnen. Vooral omgewaaide bomen zorgen er voor problemen.

Heel wat omgewaaide bomen in de regio van Brugge donderdag. Zo is er in de Daverloostraat in Assebroek een boom op het sportcomplex terechtgekomen. De boom versperde ook het veel gebruikte fietspad. Niemand raakte gewond. De schade aan het dak van het sportcomplex valt mee.



De brandweer kwam de afgeknakte takken verzagen. © JVM

In de Diksmuidse Heerweg in Sint-Andries dreigde dan een boom dan weer op een woning terecht te komen. De brandweer kwam de afgeknakte takken verzagen.

De brandweer kwam meteen ter plaatse. © JVM

Wat verder, in de Loppemsestraat in Loppem, bij Zedelgem, viel een boom op de rijweg en het fietspad. De brandweer ging meteen ter plaatse om de omgevallen boom te verwijderen.



De brandweer verzaagde de boom om de weg weer vrij te maken. © JVM

Ook in Sint-Michiels kwam een boom op de weg terecht, dat was in de Groene-Poortdreef. De brandweer verzaagde de boom om de weg weer vrij te maken.

De brandweer moest met de ladderwagen ter plaatse komen. © JVM

Langs de Vaartdijkstraat in Brugge dreigden dikke takken van een bomenrij naar beneden te komen. De brandweer moest met de ladderwagen de loszittende takken preventief afzagen zodat mogelijke fietsers en passanten geen gevaar zouden lopen.

Schade aan gevel

De brandweer kwam met de ladderwagen ter plaatse om de rest van de gevel te verankeren. © JVM

In de Joseph de Smetstraat in Assebroek kwam een stuk van een houten gevel naar beneden. De brandweer kwam met de ladderwagen ter plaatse om de rest van de gevel te verankeren.