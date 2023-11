KIJK – Frederik (41) vliegt over overstroming die zijn vader trof: “Zo leren we bij voor de toekomst”

Met zijn botten trotseerde Frederik Vandamme bijna dagelijks de overstroming in het huis van zijn vader Gabriel bij Noordschote. Om eens een overzicht te krijgen van al dat water, vloog hij met de paramotor boven de getroffen regio. “Het was de moeite.”

“Samen met de rest van de familie stonden we ons pa dag en nacht bij in zijn strijd tegen het water”, vertelt Frederik Vandamme (41) uit Ieper. Die strijd begon twee weken geleden. “Het was cruciaal dat de pompen er 24 uur op 24 bleven draaien om het waterpeil in het huis op maximaal anderhalve centimeter te houden. Dat is ons gelukt, zelfs wanneer het water aan de buitendeur 45 centimeter hoog stond.”



Frederik vliegt paramotor en besloot onlangs om met een kameraad de overstroming vanuit de lucht te bestuderen. “Ik had er al een paar keer over gesproken met mijn pa”, zegt hij. “Hoe ziet de situatie er van boven uit? Waar zit al dat water? Hoe werken de sluizen? Waar ligt die veelbesproken winterdijk precies? Wat gebeurt er als die dijk zou breken? Vanuit de lucht leren we bij over de huidige situatie en zo kan ik mijn vader goed informeren.”

“Niet alleen de IJzer is sterk overstroomd, maar ook de Ieperlee: zo erg had ik het daar niet verwacht”

“Wat we geleerd hebben? Dat het de moeite is, zoveel water! En het lijkt op te stroppen in de IJzer, die volgens ons dringend moet uitgebaggerd worden zodat er efficiënt kan gepompt worden in Nieuwpoort. Niet alleen de IJzer is sterk overstroomd, maar ook de Ieperlee: zo erg had ik het daar niet verwacht.”

Vader Gabriel vierde afgelopen zondag nog zijn 71ste verjaardag met de voeten in het water, samen met zijn familie die de kleinkinderen tot bij hem voerde in een kruiwagen.

Pronostiek

“Sinds deze vrijdag is het waterpeil gezakt tot onder de vloerpas, waardoor hij eindelijk mocht stoppen met pompen. Tien uur vroeger dan zijn pronostiek”, lacht Frederik.

Veel rusten kon Gabriel nog niet. “Het opkuiswerk is begonnen: er zijn tal van bladeren en andere vuiligheid mijn huis binnengestroomd”, zegt hij. “Daar zet ik een kuisploeg in. Intussen poets ik zelf mijn garage en werkplaats.”

“Pa heeft een sterk karakter”, looft Frederik. “Alles zal nu snel in orde zijn. We hopen dat het ergste achter de rug is en dat zo’n fenomeen pas binnen dertig jaar terugkeert. Of nooit meer, dat ware nog beter.” (TP)