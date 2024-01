Kans op lokale gladheid: 1.200 ton zout gestrooid

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt voor lokaal mogelijk gladde wegen en fietspaden.

De komende uren voorspelt het KMI nog steeds kans op winterse neerslag in delen van Vlaanderen. De strooidiensten zijn de voorbije nacht overal in Vlaanderen preventief uitgereden. In totaal werd op 9.640 km aan wegen en fietspaden gestrooid. Hierbij werd 1.200 ton zout gebruikt.

De wegen liggen er momenteel relatief goed bij. Het is vooral opletten aan de grens met Nederland en het oosten van Limburg, waar er nog sneeuw op de weg kan liggen. Ook in de rest van Vlaanderen kan er lokaal gladheid optreden. De temperaturen liggen momenteel rond het vriespunt en blijven nog lichtjes dalen tot deze middag. Wellicht krijgen we dan stijgende temperaturen met mogelijk smeltende sneeuw.

AWV geeft nog mee dat iedereen lokale (winterse) buien kan melden via de KMI-app. De informatie helpt de winterdienst om nog preciezer de risico’s op gladheid in te schatten.