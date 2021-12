Is wateroverlast in de Westhoek gevolg van veranderend klimaat? “Lucht boven zee wordt warmer”

Het water in de Westhoek staat nog altijd hoog. Maar is de regenval eerder uitzonderlijk geweest of toch een gevolg van de klimaatverandering? Wij vroegen het aan weerexpert David Dehenauw.

Met nog zo’n 4.000 hectare dat onder water staat, is de watersnood nog altijd hoog in de Westhoek, al ziet het er naar uit dat het niet langer alarmerend is. “Een goede waarschuwing dat het klimaat aan het veranderen is”, liet Gerard Liefooghe, burgemeester van Alveringem, optekenen.

Vaker harde regen op zee

Maar is deze wateroverlast het gevolg van de klimaatopwarming? “Een overstroming is veel moeilijker voor een groot deel toe te schrijven aan klimaatverandering dan pakweg een hittegolf”, weet weerman David Dehenauw. “Toch is er wellicht een bijdrage onder de vorm van hevigere buien boven een warmere Noordzee.”

“We zien al sinds de jaren 90 dat het aan en op zee vaker harder regent door warmer zeewater dat meer vocht in de lucht brengt. Het regent aan zee nog altijd minder dan in het binnenland. Maar als het regent, is de intensiteit vaker groter. De overstromingen in de Westhoek en Noord-Frankrijk werden veroorzaakt door felle buien die met een noordenwind werden aangevoerd naar die gebieden, gedurende meerdere opeenvolgende dagen.”

Het waterpeil in de Westhoek zakt intussen, maar er wordt nu bekeken wat er kan gebeuren om zo’n overlast voortaan in te perken. Tien jaar geleden werden in de streek van Stavele al dijken van 5,5 meter gebouwd. Nu moet bekeken worden of die maatregelen nog wel voldoende zijn en of er nieuwe nodig zijn.