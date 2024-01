Is dit de nieuwe Geri Haerynck? Peter voorspelt weer op basis van oude Germaanse traditie: “Het wordt een relatief zacht jaar”

Komt de nieuwe Geri Haerynck uit Lo? Peter Regheere (49) bepaalt namelijk net als de ‘Koekelaarse Armand Pien’ aan de hand van de lotdagen – de twaalf dagen die volgen na Kerstmis – het weer voor 2024. Peter post zijn weersvoorspellingen op Facebook. “Ik wou absoluut Geri voor zijn, zodat niemand mij zou verdenken dat ik die van hem heb overgeschreven.”

Peter Regheere heeft er een drukke kerstvakantie opzitten. Bijna twee weken lang was hij zowat dag en nacht bezig met het observeren van het weer.

“Ik voorspel het weer aan de hand van de lotdagen, een oude Germaanse traditie”, legt Peter uit. “Dat zijn de twaalf dagen die volgen na Kerstmis, te beginnen met 26 december. Elke zes uur van zo’n dag komt overeen met een week in een maand. Dus de eerste 6 uur van 26 december staat voor het weer de eerste week van januari, de volgende zes uur voor de tweede week en ga zo maar door. Ik kreeg de microbe te pakken via mijn grootvader en hanteer precies dezelfde werkwijze. Ik noteer al mijn waarnemingen nauwkeurig in een boekje. Maar het is niet letterlijk het weer van de dag overnemen, zo kijken we onder meer ook naar de luchtdruk. Ik sta ook ’s nachts op. Het is een tijdrovende bezigheid, maar ik doe het graag. Het is een traditie die ik in ere wil houden. Alles wat met de natuur te maken heeft, boeit me. Op basis van al mijn notities maak ik een analyse en voorspel ik het weer voor het komende jaar in de regio.”

Eerder dan Geri

Peter bestudeert het weer tijdens de lotdagen al zo’n tien jaar, maar het is nog maar twee jaar dat hij ook naar buiten komt met zijn bevindingen. “Ik postte mijn voorspellingen voor dit jaar al op 7 januari op Facebook, want ik wilde absoluut Geri (Haerynck uit Koekelare, red.) voor zijn, zodat niemand mij zou verdenken dat ik die van hem heb overgeschreven”, zegt Peter, die werkt als schrijnwerker bij woonmaatschappij IJzer & Zee. “Ik heb trouwens mijn weersvoorspelling al vergeleken met die van Geri en die vertonen veel gelijkenissen.”

Maar welk weer mogen we nu verwachten voor 2024? “Het einde van januari wordt regenachtig”, weet Peter. “Ook februari begint regenachtig, maar vanaf de tweede week wordt het bewolkt met opklaringen en droger tot eind februari, dan wordt het terug regenachtig met een matige wind. Maart beginnen we met veel wind, maar vanaf de tweede week komen er opklaringen en wordt het zonnig met warme temperaturen. April wordt een wisselvallige maand met af en toe een bui, maar ook met opklaringen gepaard met een matige wind. Mei begint droog met veel wind en vanaf de tweede week krijgen we mooi weer met warmere temperaturen en dit tot het einde van de derde week. Dan wordt het wisselvallig met kans op een bui. Juni wordt onstuimig met veel buien, maar ook met opklaringen. Vooral in het tweede deel van de maand krijgen we buien met onweerachtig karakter, maar zachte temperaturen.”

Witte kerst?

Veel mensen vragen zich natuurlijk vooral af wat de zomer zal brengen. “Juli begint regenachtig, maar het wordt snel beter”, zegt Peter, die ook een gepassioneerde duivenmelker is. “We krijgen zelfs een mooie warme maand. De laatste dagen worden echter regenachtig. Ook augustus wordt een regenachtige maand, vooral de eerste twee weken. De tweede helft van de maand wordt het bewolkt met opklaringen met een matige wind en zachte temperaturen. September wordt wisselvallig met regenachtige dagen, maar ook met dagen met opklaringen. De tweede week wordt de mooiste. Het wordt een maand met matige wind en zachte temperaturen. Oktober begint bewolkt, maar wordt snel een relatief mooie maand met enkele mooie zonnige dagen. November wordt een heel natte en winderige maand. Ook december begint regenachtig met matige wind. Het tweede deel van de maand zijn er opklaringen en buien. Het wordt wel veel frisser met temperaturen richting het vriespunt en wie weet misschien een witte kerst. Samengevat wordt 2024 een relatief zacht jaar met een koude januarimaand als uitzondering. De zomer wordt niet super, zeg maar een typisch Belgische zomer. Grondwater zal er genoeg zijn.”

De voorspellingen van Peter kennen veel bijval. “Het leeft wel onder de mensen”, vindt hij. “Op de nieuwjaarsreceptie van het werk mocht ik de lotdagen uit de doeken doen. Soms vragen collega’s ook welk weer het zal zijn wanneer ze hun vakantie plannen. Ook sommige loonwerkers tonen interesse. Onze kinderen zijn dan weer vooral geïnteresseerd in de weersverwachtingen tijdens de schoolvakanties.”

Driekoningen

Maar Peter maakt wel een kanttekening. “Driekoningen op 6 januari is bepalend voor de waarde van de voorspellingen”, besluit hij. “Als het op die dag niet regent, dan mag men zeer veel geloof hechten aan de voorspellingen op basis van de lotdagen. Regent het wel, dan zijn de voorspellingen iets minder betrouwbaar. Op 6 januari viel er in Lo-Reninge 6,4 liter uit de lucht. Maar vorig jaar regende het ook op 6 januari en klopten de voorspellingen nagenoeg perfect.”