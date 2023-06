Interclub voor beloften en elite zonder contract in Geluwe door wolkbreuk na anderhalf uur stilgelegd

Door donder, bliksem en een wolkbreuk met hagelbuien werd de interclub voor beloften en elite zonder contract dinsdag in Geluwe na zowat anderhalf uur stilgelegd. Alvast een wijze beslissing van de koerscommissarissen van Cycling Vlaanderen want het kwam te gevaarlijk. Er was een kopgroep van vijf renners, waaronder de plaatselijke Arne Santy.

Tegenslag van formaat alvast voor de organisatoren van de koninklijke wielerclub Velosport Geluwe. Uitbater Pieter Verbrugghe van eetcafé ’t Smiske in de Wervikstraat nam enkele jaren geleden met een nieuw bestuur de leiding over. Na vier jaar niet was de Grote Prijs van Geluwe nu weer een interclub. Er stonden 129 renners aan de start, verdeeld over twintig ploegen waaronder enkele uit Nederland. De organisatoren lieten niks aan het toeval over en hadden boven op de kasseien van de Molenhoek een bar voorzien.

Tot het onweer losbrak. Na ongeveer vier van de tien ronden was het afgelopen.

Velosport Geluwe had vrijdagavond alvast veel meer geluk voor de wedstrijd voor vrouwen elite. Er waren 114 deelnemers, met als blikvangers Belgisch kampioene Kim De Baat en ex-Belgisch kampioene Sanne Cant. De Duitse Romy Kasper won. (EDB)