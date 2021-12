In Ruiselede staan enkele straten onder water en blijft het containerpark gesloten

De vele regenval zorgde ervoor in Ruiselede dat enkele straten werden afgesloten, ook het containerpark is momenteel gesloten. “Er staat daar 30 centimeter water”, zegt burgemeester Greet De Roo (RKD). “Maar wellicht moet het ergste nog komen. Het water is zich nog een weg aan het zoeken.”

Het Ruiseleedse IVIO-containerpark is gesloten wegens wateroverlast. “Dit keer louter door wateroverlast”, weet de burgemeester. IVIO moest afgelopen week ook al de containerparken van Ardooie, Pittem en Oostrozebeke sluiten omdat een aantal parkwachters in quarantaine thuis zaten en de parken niet overal bemand konden worden. “We proberen die hinder wat te verdelen over de verschillende parken, zodat niet één gemeente getroffen is”, zegt IVIO-voorzitter Dries Dehaudt.

In Ruiselede blijft het park zaterdag gewoon gesloten, gewoonweg omdat het onder water staat. “Dat is een oud zeer”, zegt burgemeester De Roo. “Als je praat tegen mensen van 90 jaar, dan is het altijd zo geweest dat bij veel regen een stuk van Ruiselede onder water komt te staan. We zijn blij dat we het buiten de huizen kunnen houden, maar nu hebben we ook opnieuw enkele straten moeten afsluiten. Het water komt voornamelijk uit Tielt en ook voor een stuk uit Wingene. Het zoekt zich een baan en we moeten gewoon wachten tot het wegtrekt.”