In ijltempo gebouwde dam van 200 meter lang aan Hemelhoek houdt stand: “We zijn hoopvol”

De bewoners van de Hemelhoek in Ledegem slapen iets geruster nu het water in hun straat verdwenen is. Een op één dag aangelegde dam moet hen ook de komende dagen extra beschermen tegen regenval. “We zijn hoopvol, maar moeten ook voorzichtig blijven. Dat heeft het grillige weer ons ook de voorbije dagen geleerd”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

Doordat de Heulebeek uit haar oevers trad door de hevige regenval hielden de bewoners van de Hemelhoek de voorbije dagen hun hart vast. Nadat de crisiscel donderdagochtend samenkwam werd er beslist om een geplande dam vroeger dan voorzien aan te leggen. Vrijdagochtend zag de situatie voor de bewoners van de Hemelhoek, een wijk met een tweehonderdtal woningen, er al iets rooskleuriger uit. Het water, dat de voorbije dagen serieus hoog stond, was op een natuurlijke wijze serieus gezakt.

Nog buien voorspeld

“Inmiddels is de dam ook klaar en hebben we drie pompen ingeschakeld om water weg te pompen. De bewoners van de Hemelhoek zijn nu extra beschermd. We zijn hoopvol, maar blijven voorzichtig. Het grillige weer van de voorbije dagen heeft ons geleerd dat we dat moeten zijn”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). Hij voerde vrijdagochtend minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) met de tractor doorheen de deze week getroffen zone. “Het is belangrijk dat we de komende periode met de gemeente goed blijven communiceren en bereikbaar zijn. Er worden nog buien voorspeld al zouden die iets meer verspreid zijn. We zijn nu van plan om zandzakjes te leveren in Sint-Eloois-Winkel waar onder andere de situatie rond de Izegemsestraat goed in de gaten gehouden moet worden.”

Nu naar Winterdijk

De firma Stadsbader stond in voor de aanleg van de dijk. “Donderdagochtend zijn we gestart met de werken en uiteindelijk was die omstreeks middernacht af. Met de dijk kan er heel wat water opgevangen worden. Indien het water boven de dijk komt loopt het eerst in de achterliggende weilanden”, legt werfleider Dean De Cooman uit. Hij en zijn team kennen erg drukke tijden. “Nu verhuizen we naar de Winterdijk in de Westhoek voor de ook daar nodige werken.”