IJzerbekken is stabiel: “Maar het is nog niet voorbij”

De eerste berichten van enkele inwoners uit het ondergelopen IJzerbekken zijn voorzichtig positief: het water lijkt gestabiliseerd en daalt zelfs licht op bepaalde plaatsen. Dat bevestigt gouverneur Carl Decaluwé.

“We kwamen de nacht redelijk goed door en bevinden ons in een stabiele situatie, maar het is nog niet voorbij. Iedereen moet waakzaam blijven”, waarschuwt Decaluwé. “We blijven alles monitoren en houden vooral de winterdijk in de gaten. Straks krijg ik een laatste update met simulaties op basis van de voorspelde regenval in het weekend. Alles hangt af van waar en hoeveel het nog regent. Om 9.30 uur volgt nog een crisisoverleg in het stadhuis van Diksmuide, waar we tegen 10.30 uur de aankomst van de koning verwachten.”(TP)