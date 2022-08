Iepers groenpark tot dinsdag gesloten na tweede broeihaard

Het groenpark aan de Ieperse Bargiestraat is deze week enkele dagen uitzonderlijk gesloten omwille van brandgevaar door de aanhoudende droogte en hitte. Een brand kon tot twee keer toe vermeden worden, met de hulp van de brandweer. Wanneer geen personeel aanwezig is, gaat een bewakingsfirma het groenafval controleren. “Een park dat vol ligt met risicovolle hoopjes groenafval is niet langer veilig.”

Afgelopen woensdag moest de brandweer tot twee keer naar het park komen om brand te voorkomen. De eerste oproep was in de voormiddag. Samen met de parkmedewerkers trokken ze oververhit groenafval, dat al een brandgeur vrijgaf, uit elkaar. De hoopjes werden verspreid en bevochtigd op de site van het park.

“Maar tegen de avond stelde ik rond 21 uur al een nieuwe broeihaard vast in een van de hoopjes, die verlegd was”, zegt Johan Del’haye, exploitatieverantwoordelijke van het park dat deel uitmaakt van IVVO, de afvalintercommunale van twaalf gemeenten uit de Westhoek en Westkust.

“We hadden weer de hulp van de brandweer nodig. De hoopjes werden opnieuw natgespoten, extra verkleind en verder verspreid over het park. Een park dat vol ligt met zulke risicovolle hoopjes groenafval is niet langer veilig voor de bezoekers, het personeel en de gebouwen. We legden ook een dam aan om het vervuilde bluswater op te vangen binnen het park, wat de toegang tot de site bemoeilijkt. Omwille van deze redenen hebben we beslist het park te sluiten. Normaal gaan we dinsdag terug open. Tegen dan moeten de warmste dagen achter de rug zijn.”

Intussen doet Del’haye er alles aan om brand te voorkomen. “Buiten de werkingsuren en op de momenten dat er geen personeel aanwezig is, voert een speciaal aangestelde bewakingsfirma om de vier uur controles uit op de site. Het materiaal dat al vuur vatte, wordt zo snel mogelijk verwerkt tot compost. We hopen dat we het nu onder controle hebben. De hinder blijft beperkt voor de bezoekers, want er is minder groenafval dan normaal. Denk maar aan het gazon. Door de droogte en hitte wordt nog amper gras afgereden. De veiligheid staat voorop, we danken iedereen voor hun begrip.” (TP)