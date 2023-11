Hulpdiensten rukken uit voor stormschade op werf en aan AZ West in Veurne

De hulpdiensten aan de Westkust kregen zowel donderdagnacht als vrijdag overdag enkele oproepen te verwerken voor stormschade door de soms stevige rukwinden. Een oproep kwam vanuit het AZ West in Veurne waar een rukwind een raam uitblies.

Donderdagnacht al om 1 uur moesten zowel de politie als de brandweer uitrukken naar de Dynastielaan in De Panne. Een passant meldde daar dat er brokstukken van een bouwwerf kwamen, maar bij aankomst bleek het om platen te gaan van de werf die wegwaaiden. De politie was eerst ter plaatse en begon de platen op te ruimen waarna ook de brandweer die taak overnam en alles terug vrij maakte. De werf werd nog gecontroleerd op extra schade.

Vrijdag opnieuw

Vrijdag rond 10.30 uur moest de brandweer dan weer uitrukken naar het AZ Westziekenhuis in de Ieperse Steenweg in Veurne. Een raam op de tweede verdieping aan de achterzijde was uit het kozijn losgekomen waarna de technische dienst de brandweer belde. Het raam zelf bleef boven een portiek hangen en moest door de brandweer met de ladderwagen worden weggehaald. Het gat werd daarna gedicht. Ook elders kwamen nog een handvol oproepen binnen voor stormschade. Dat betrof meestal weggewaaide zaken. (JH)