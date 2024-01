Huizen dreigen onder te lopen door overstroming in Fabrieksput in Houthulst: brandweer plaatst zandzakjes

Door de aanhoudende regen dreigen er opnieuw problemen aan de Fabrieksput, een grote vijver, net buiten het centrum van Houthulst. De straat stroomt er over en blijft de put vullen. Daardoor dreigen enkele huizen net als enkele weken geleden over te lopen. De brandweer plaatste er zandzakjes.

Bij de overvloedige regenval enkele weken geleden liepen enkele huizen onder in de Eugene de Grootelaan in Houthulst. Het gaat om de huizen die het dichtst liggen bij de Fabrieksput, een grote vijver aan de Stadenstraat. Ook nu dreigen er weer problemen. Door de aanhoudende regen zijn de weilanden naast de Stadenstraat overvol en intussen overstroomd. Het water van die weilanden loopt zo over naar de Stadenstraat die intussen blank staat. Het verkeer moet er zeer traag passeren.

Het water zoekt daarna zijn weg naar de lager gelegen Fabrieksput die zo alsmaar voller raakt. Het waterpeil in de vijver stond al hoog maar is snel aan het stijgen. De brandweer van Houthulst-Merkem kwam ter plaatse om zandzakken aan de woningen te plaatsen die zo dreigen onder te lopen. Ook in de Stadenstraat zelf staat nog veel water. Een bushokje van De Lijn is er volledig ondergelopen. Het water komt letterlijk van onder het bushokje vandaan. (JH)