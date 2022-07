Hoge ozonconcentraties verwacht, woensdag betere luchtkwaliteit

Er worden maandag en dinsdag hoge ozonconcentraties verwacht, met kans op overschrijdingen van de Europese informatiedrempel van 180 µg/m³ op verschillende plaatsen. Dat laat de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) maandagochtend weten. Vanaf woensdag verbetert de luchtkwaliteit.

Gisteren/zondag 17 juli 2022 werden in de regio van Gent hoge ozonconcentraties in de lucht gemeten. De Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht werd op 1 meetplaats lokaal overschreden, in het Baudelopark. 180 microgram/m³ is de Europese drempelwaarde waarbij men de bevolking moet informeren.

Zonnig en zeer warm

Maandag en dinsdag krijgen we zonnig en zeer warm weer met maximumtemperaturen van 35 graden tot lokaal 40 graden. De combinatie van luchtvervuiling en het zonnige en zeer warme weer veroorzaken hoge ozonconcentraties in de lucht.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen…), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Wanneer de alarmdrempel wordt overschreden, gelden deze aanbevelingen voor de hele bevolking. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.

Woensdag zullen de ozonconcentraties gevoelig lager zijn. Er worden geen overschrijdingen van de Europese informatiedrempel meer verwacht.